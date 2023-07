Nuova Zelanda: sparatoria ad Auckland, almeno due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono morte a seguito di una sparatoria avvenuta in un cantiere nella città di Auckland, in Nuova Zelanda, poche ore prima del fischio di inizio della prima partita della Coppa del mondo di calcio femminile. In un aggiornamento pubblicato su Twitter, la polizia locale ha confermato anche la morte dell’assalitore dopo l’incidente, a seguito del quale sono rimaste ferite diverse persone. Non è ancora chiaro, per il momento, se la morte del responsabile sia da includere nel bilancio dei decessi. (Was)