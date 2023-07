Università: Salvini, impegno per togliere numero chiuso a Medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più di quattromila posti in più rispetto al 2022 per aspiranti studenti di medicina: grande notizia. Rimane il nostro impegno a togliere il numero chiuso, ma questo primo importante cambiamento voluto dal governo per migliaia di ragazze e ragazzi va nella giusta direzione: diritto allo studio e al lavoro per loro, diritto alla salute per tanti italiani". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)