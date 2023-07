Brasile: ministero Finanze prevede crescita Pil al 2,7 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile dovrebbe crescere del 2,7 per cento nel 2023. E' quanto stima il ministero delle Finanze brasiliano nel bollettino diffuso oggi, 19 luglio. Il governo ha rivisto al rialzo la precedente proiezione pubblicata a maggio in cui prevedeva un'espansione dell'1,9 per cento. La previsione positiva è influenzata dai risultati registrati dell'economia del Paese nel primo trimestre del 2023, periodo in cui il Pil è cresciuto del 4 per cento su anno e dell'1,9 per cento rispetto al quarto trimestre del 2022, grazie principalmente dall'andamento del settore agricolo e di alcuni sotto-settori dei servizi e industria. Influenzano in positivo anche le aspettative di una riduzione dei tassi di interesse (attualmente al 13,75 per cento) entro la fine dell'anno, a causa del rallentamento delle proiezioni di inflazione. Contribuiscono inoltre i dati positivi sul mercato del lavoro e le politiche di redistribuzione del reddito. (segue) (Brb)