Irlanda del Nord: leader Dup scettico su sforzi governo Londra di sbloccare stallo in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico non ha è riuscito a fare pressioni sul Partito democratico unionista (Dup) per spingere la formazione a tornare al sistema di potere in Irlanda del Nord. Lo ha reso noto il leader del Dup, Jeffrey Donaldson, spiegando che "non ci sono più basi solide" per il ripristino della cooperazione in seno allo Stormont, il Parlamento di Belfast, le cui attività sono ormai bloccate da oltre un anno. "Il governo si è impegnato ad agire per ripristinare il nostro posto nel mercato interno del Regno Unito, ma mentre dichiarazioni e titoli sono stati abbondanti, c'è stata una mancanza di azioni significative", ha detto Donaldson dopo un incontro con il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris. (Rel)