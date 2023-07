Spagna: Abascal (Vox), pandemia Covid è stata emergenza globale ma da noi i dati peggiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto il mondo si è vissuta una situazione molto complicata per la pandemia del coronavirus ma i dati peggiori sono stati quelli della Spagna. Lo ha detto il leader di Vox, Santiago Abascal, nel corso del dibattito televisivo con il presidente del governo, Pedro Sanchez, e la leader di Sumar, Yolanda Diaz. "Si dice che abbiamo la stessa posizione economica del Partito popolare, quando il Pp è più d'accordo con voi (il centrosinistra) e con i burocrati di Bruxelles che con noi. A Bruxelles avete votato insieme l'88 per cento delle volte", ha affermato Abascal. "Abbiamo un governo che sta scommettendo su spese che distruggono l'economia con l'Agenda 2030. La nostra proposta fiscale, a differenza della vostra, si impegna a favore degli spagnoli più svantaggiati", ha aggiunto il leader di Vox.(Spm)