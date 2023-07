Spagna: Diaz (Sumar), Vox ed i popolari vogliono riportare indietro il Paese di 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vox vuole riportare indietro la Spagna di 50 anni insieme al Partito popolare (Pp) perché entrambi vogliono "privatizzare le pensioni pubbliche". Lo ha detto la leader di Sumar, Yolanda Diaz, nel corso del dibattito televisivo con il presidente del governo, Pedro Sanchez, ed il leader di Vox, Santiago Abascal. "Dobbiamo vivere meglio, creando migliaia di posti di lavoro verdi, aumentando i salari e riducendo l'orario di lavoro, e con una tassazione equa. Un piccolo lavoratore autonomo è tassato al 17 per cento e una grande azienda al 3,8 per cento", ha sottolineato Diaz. La leader di Sumar ha poi attaccato Abascal sul tema dell'emergenza climatica, citando l'ondata di calore che sta attraversando da giorni tutto il Paese. "Non è una coincidenza. Si chiama cambiamento climatico e dobbiamo combatterlo come un'enorme opportunità per il nostro Paese. Dobbiamo decarbonizzare l'economia, generare un'industria verde", ha ammonito Diaz. "La migliore politica industriale è quella verde. Si tratta di scegliere tra un modello che uccide le persone e compete per i bassi salari e quello che difendiamo con Sumar, che ha a che fare con i lavori verdi", ha detto rivolgendosi ad Abascal.(Spm)