Spagna: Sanchez, il governo ha creato posti di lavoro e di migliore qualità

- Il governo spagnolo ha creato posti di lavoro e di migliore qualità, con quasi 21 milioni di occupati. Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, nel corso del dibattito televisivo con il leader di Vox, Santiago Abascal, e di Sumar, Yolanda Diaz, sottolineando come si tratti di una cifra "mai avuta prima d'ora e per questo bisogna continuare a fare le cose in quanto sulla strada giusta". "Sono commosso dall'onorevole Abascal perché è molto preoccupato per i poveri. Non capisco perché si siano opposti all'aumento del salario minimo e al reddito minimo vitale, che chiamano paghetta", ha affermato il leader socialista rivolgendosi ad Abascal. "Prima della riforma del lavoro si firmava un contratto a tempo indeterminato su dieci, dopo la riforma del lavoro se ne firmano cinque su dieci, ed è una riforma contro la quale hanno votato Pp e Vox", ha evidenziato Sanchez. (segue) (Spm)