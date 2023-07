Cile: Boric, su parole di Lula, "non mi sono offeso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cileno, Gabriel Boric, ha dichiarato di "non essersi offeso" per le dichiarazioni del presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, secondo cui l'omologo aveva "ansia" per arrivare a una condanna della guerra in Ucraina durante il vertice dell'Unione Europea (Ue) e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac). Lo afferma il quotidiano "Biobiochile". "Non sono offeso", ha detto Boric alla stampa. "Siamo della stessa famiglia politica e oggi possiamo avere delle sfumature al riguardo, ma la posizione del Cile è una posizione di principi riguardo all'importanza di difendere il diritto internazionale", ha affermato. "Ho un rispetto e un amore infinito per Lula, ma se mi chiedono se voglio che la guerra finisca, si, voglio che finisca", ha detto. (segue) (Abu)