Decreto Alluvioni: Buonguerrieri (Fd'I), approvato emendamento su ricostruzione privata

- "Meno burocrazia per la ricostruzione privata nel post-alluvione, con i Comuni che non dovranno più farsi carico della redazione della scheda di rilevazione dei danni e con i privati che si potranno così affidare ai professionisti abilitati: un percorso più lineare e semplice, con gli enti locali che dovranno solo garantire un controllo doveroso sulle istanze presentate, per evitare che non ci siano richieste non attinenti all'evento alluvionale. Ho lavorato personalmente su questa questione e con soddisfazione annuncio l'approvazione dell'emendamento presentato da Fratelli d'Italia". Lo afferma Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia, nel commentare l'approvazione in commissione Ambiente dell'emendamento presentato dal relatore del decreto legge Alluvioni, Tommaso Foti, che va a risolvere una criticità segnalata dai Comuni interessati dall'alluvione di metà maggio. (Rin)