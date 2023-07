Bosnia: Borrell, iniziative Republika Srpska contrarie a prospettiva europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna recenti decisioni dell'Assemblea Nazionale della Republika Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) ed è pronta a prendere misure verso chi mostra un atteggiamento non costruttivo nella regione. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Vorrei ricordare le leggi e gli annunci della Republika Srpska, a mio avviso, vanno contro la prospettiva dell'Unione europea per il Paese e isolano ulteriormente questa entità dall'Europa", ha detto. "L'indebolimento dell'ordine costituzionale della Bosnia Erzegovina deve cessare immediatamente. Queste azioni, se continuate, potrebbero avere gravi conseguenze. Le azioni provocatorie, divisive e retoriche, tra cui la messa in discussione della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale del Paese, e la glorificazione di criminali condannati, devono cessare. Perché non c'è posto in Europa per chi si dedica a tali attività", ha aggiunto Borrell. (segue) (Beb)