Francia: operaio muore in un cantiere della Tav

- Un operaio di cinquant'anni è morto a Saint-Jean-de-Maurienne, in Francia, durante i lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione (Tav). Lo riferiscono alcuni media locali come "Le Dauphiné Libéré", spiegando che al momento restano sconosciute le circostanze dell'incidente. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per omicidio involontario. La Procura ha specificato che si tratta d una normale procedura che non mette in discussione la responsabilità del datore di lavoro.(Frp)