Bosnia: commissario Ue Varhelyi, lavorare su riforme, con nuovo governo momento decisivo

- Con le ultime elezioni e la formazione del governo della Bosnia Erzegovina, "pensiamo che ormai ci siano tutti i presupposti finanziari e istituzionali perché la Bosnia Erzegovina possa iniziare a mantenere la promessa che l'Europa le ha fatto. È quindi giunto il momento di realizzare le priorità principali" sul processo di adesione all'Unione europea. A dirlo, il commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio di stabilizzazione e associazione Ue-Bosnia Erzegovina. "L'intero processo si misura, da qui, sulla base delle prestazioni e dei risultati. È un processo basato sul merito, e lo status di candidato comporta aspettative ancora più elevate, sia da parte dell'Unione europea che, credo, anche da parte dell'opinione pubblica della Bosnia Erzegovina", ha aggiunto. È per questo che ora dobbiamo fare in modo che non sia solo il governo a lavorare per le riforme, ma anche il parlamento, perché sul suo tavolo ci sono decisioni e proposte molto importanti. Si tratti dell'integrità del sistema giudiziario, delle norme sul conflitto di interessi, della legislazione contro il riciclaggio di denaro o della legislazione sulla prevenzione della tortura", ha proseguito Varhelyi. (segue) (Beb)