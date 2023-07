Brasile: ministero Finanze prevede crescita Pil al 2,7 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero stima un'espansione complessiva, nonostante il rallentamento dell'attività economica previsto per il terzo trimestre dell'anno. "Per il secondo trimestre del 2023, la stima è di un rallentamento dell'attività. La nostra previsione è di una crescita del margine dello 0,3 per cento, rispetto all'1,9 per cento del primo trimestre. Rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente, la crescita prevista è del 2,7 per cento", afferma il governo. Sempre secondo il ministero l'aspettativa è che ci sia, nel secondo trimestre e rispetto al primo, una contrazione nel settore agricolo, un rallentamento nei servizi e un lieve miglioramento nell'industria. In ogni caso, nel confronto con il secondo trimestre 2022, il governo stima incrementi del 12,2 per l'agricoltura, dello 0,7 per l'industria e del 2 per i servizi. (segue) (Brb)