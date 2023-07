Brasile: ministero Finanze prevede crescita Pil al 2,7 per cento nel 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Brasile per l'anno in corso, portandole dall'1 per cento, stimato a marzo, all'1,7 per cento del 7 giugno. Per la Banca mondiale (Bm), l'economia del Brasile registrerà nel 2023 un'espansione all'1,2 per cento. Nel rapporto sulla crescita globale pubblicato il 6 giugno, la Bm rivede al rialzo dello 0,4 per cento le stime per il Paese indicate nel rapporto sulle prospettive economiche globali presentato il 10 gennaio. Per l'Istituto fiscale indipendente (Ifi), organismo di monitoraggio della politica fiscale del Senato, l'economia del Paese dovrebbe crescere dell'1 per cento. (segue) (Brb)