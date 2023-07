Zaki: Barelli (FI), la grazia è risultato del lavoro del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessione della grazia a Patrick Zaki, "da parte del presidente egiziano Al Sisi, è una bellissima notizia. E' il risultato di un lavoro diplomatico d'eccezione, portato avanti dal presidente Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Lasciamo le polemiche da parte, oggi è una giornata di gioia per questa notizia che evidenzia il peso internazionale del nostro governo e per la ritrovata libertà del giovane studente". Lo dichiara, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.(Com)