Turismo: Santanchè, dati ci confermano di essere tornati al pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi da Isnart e Enit "indicano che questa sarà la stagione dei record, ma soprattutto ci dicono che il turismo in Italia ha superato i livelli pre-pandemia. Quella che era la speranza di tutti gli operatori del settore oggi è una realtà frutto della loro resilienza e della loro volontà di rimboccarsi le maniche dopo gli anni complessi del Covid. Alla loro passione, tenacia e professionalità dobbiamo rispondere sostenendoli in ogni occasione e in tutti i modi possibili, il Governo deve essere un facilitatore per consentire loro di svolgere al meglio il loro lavoro, ed è con questo spirito che il ministero del Turismo ha voluto fortemente il Piano strategico, quale bussola che fornisca le coordinate da seguire per rendere strutturale questa crescita e gli ottimi dati che si stanno registrando". Questo il commento del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sulla ricerca Isnart commissionata da Enit. (Rin)