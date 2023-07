Usa: il presidente dell’Università di Stanford annuncia le dimissioni dal 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Università di Stanford, Marc Tessier-Lavigne, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico a partire dal prossimo 31 agosto, a seguito di una indagine su presunte manipolazioni di dati all’interno delle sue ricerche passate in campo scientifico. Le indagini sono state avviate mesi fa, dopo che un rapporto ha segnalato la mancata correzione di errori all’interno delle ricerche di Tessier-Lavigne, il quale ha anche coordinato laboratori e strutture in cui sono state registrate più volte manipolazioni dei dati. A gennaio di quest’anno, un panel di esperti ha concluso che il neuroscienziato, presidente dell’ateneo da quasi sette anni, non è coinvolto in alcuna frode o falsificazione di dati scientifici. “Nonostante ciò, per il bene dell’università ho deciso di rassegnare le mie dimissioni, a partire dal 31 agosto 2023”, ha detto Tessier-Lavigne in una nota. (Was)