Usa: New Hampshire, il governatore Chris Sununu non correrà per la rielezione

- Il governatore repubblicano del New Hampshire, Chris Sununu, ha annunciato di non essere intenzionato a correre per la rielezione. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, il governatore eletto per la prima volta nel 2016 ha affermato che “non si tratta di una decisione facile: il servizio pubblico non riguarda solo la carriera, e penso sia il momento giusto per far subentrare un altro esponente del Partito repubblicano alla guida del nostro Stato”. (Was)