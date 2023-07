Ucraina: Usa annunciano 230 milioni di dollari di aiuti per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, ha annunciato 230 milioni di dollari di aiuti per finanziare la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina, dopo la guerra con la Russia. In una nota, pubblicata nel quadro della visita dell’amministratrice a Kiev, l’agenzia ha stimato una contrazione del 31 per cento per l’economia ucraina nel 2022, a causa del conflitto. I nuovi aiuti consentiranno di sostenere le aziende del Paese nella ripresa delle loro operazioni, nel rispetto della regolamentazione europea in materia di esportazioni, e nella creazione di nuovi posti di lavoro. (Was)