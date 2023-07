Decreto Infrazioni: Sensi (Pd), destra ex sovranista si tolga maschera, risponda a impegni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo decreto "è la risposta sbagliata alla domanda sbagliata. La domanda sbagliata riguarda intanto lo strumento attraverso il quale riuscire a rispondere a una serie di procedure di infrazione che vengono dall'Europa. E' infatti la legge europea lo strumento apposito per questo tipo di finalità e ancora non ve n'è alcuna traccia. Dite di essere convertiti all'Europa? Fate funzionare la Commissione affari europei. Fatela lavorare. Dateci la Legge europea". Lo ha detto, rivolgendosi al governo e alla maggioranza, il senatore Filippo Sensi, in dichiarazione di voto per il Pd sul decreto Salva-infrazioni. "Non faremo retorica su Orban e la Polonia - ha aggiunto il parlamentare - sul sovranismo e il nazionalismo che la destra ha dovuto dismettere in fretta e furia per essere potabile, una volta arrivata al governo. Dimenticando campagne, tweet, comizi, documenti. Ma va detto chiaramente che l'affidamento della responsabilità del Pnrr, passato dal Mef al ministro Fitto, è stato sbagliato, perché in tutta Europa è il ministero delle finanze a gestire il Pnrr. Avere perso tutti questi mesi è stato un danno per il Paese, una inutile perdita di tempo che si è scaricata e si scaricherà non solo sulle rate del piano, ma sulla sua efficacia, sulla sua utilità complessiva. Siamo preoccupati per i ritardi della terza rata e la quasi certezza della quarta che arriverà nel 2024 - ha concluso Sensi -. I problemi che questo comporterebbe, per un Paese che ha il nostro debito. Se il cambiamento della destra è autentico, lo dimostri, ci sono gli strumenti giusti, il Pnrr, il Mes, il negoziato sul Patto, la solidarietà atlantica. Se è invece solo un travestimento per un ballo in maschera, beh carnevale è passato. La perdita di tempo che questo comporta è un danno che il Paese non può permettersi".(Rin)