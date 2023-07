Università: Nevi (FI), su alloggi universitari stucchevole strumentalizzazione opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stucchevole la strumentalizzazione delle opposizioni sulla questione alloggi universitari. Il ministro Bernini è stata fin troppo chiara, evidenziando tra l'altro come con la legge di Bilancio sono state investite notevoli risorse per dare corpo e sostanza alla concreta attuazione del diritto allo studio. Le opposizioni se ne facciano una ragione: i target prefissati dal Pnrr sono stati raggiunti ed inoltre sono state poste le basi per il completamento degli obiettivi. Procurare falsi allarmi non giova al Paese, lo danneggia. Così come le prime vittime della falsa retorica delle opposizioni sono proprio gli studenti universitari. Oggi illusi, ieri abbandonati". Lo afferma, in una nota, Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario del gruppo di Forza Italia alla Camera.(Com)