Casa: Rampelli (Fd'I), solidarietà e sostegno a Francesco Rocca per vigliacca irruzione subita oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà e sostegno al presidente Rocca e al personale regionale per la vigliacca irruzione subita oggi. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Basta con la Repubblica delle banane, - aggiunge - basta con la cosca delle occupazioni abusive, basta con la violenza di chi vuole rubare edifici pubblici, anche destinati a soggetti fragili come gli anziani, per alloggiare in appartamenti di lusso, basta acqua e luce gratis, basta impunità per chi ricatta governi democraticamente scelti dai cittadini onesti per avere indulgenza, complicità, finanziamenti, basta Capitol Hill in salsa comunista. L'occupazione della Regione Lazio di oggi da parte degli occupanti dell'Ipab San Michele segni il punto di non ritorno e metta in moto forze dell'ordine e magistratura per affermare che la legge è uguale per tutti. Solidarietà e sostegno a Francesco Rocca e al personale regionale per la vigliacca irruzione subita oggi". (Com)