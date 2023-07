Fisco: M5s, presi in giro da maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'incardinamento della nostra proposta di riforma fiscale, avevamo chiesto al presidente Garavaglia di dare il via a un nuovo giro di audizioni in commissione Finanze. Purtroppo però la maggioranza ha optato per una trafelata compressione dei tempi, e per completare la presa in giro ora viene convocata la commissione stasera alle ore 21 e domattina un'unica audizione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, senza dare spazio alla proposta di delega fiscale presentata dal Movimento cinque stelle. Di fronte a questo indegno modo di procedere, non si può far altro che alzare le mani. Per tale motivo ribadiamo che il M5s non prenderà parte alla discussione generale sulla pessima delega fiscale del governo Meloni al Senato. Oltre a non condividere la prospettiva di riforma fiscale del governo, irricevibile è il metodo con cui è stata gestita la nostra proposta di riforma, nei confronti della quale non è stato possibile audire nessuno nel merito". Lo affermano, in una nota, i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Finanze Mario Turco, Marco Croatti, Barbara Floridia.(Com)