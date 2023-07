Decreto Infrazioni: Murelli (Lega), passo avanti ma nostre battaglie continuano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approviamo oggi un provvedimento importante per interrompere le procedure di infrazione europee e non far pagare ulteriori soldi agli italiani per il mancato rispetto delle direttive. Diverse le norme introdotte e volute dal nostro gruppo, a cominciare dalla nuova disciplina e gestione del meccanismo italiano dell'interrompibilità elettrica, ritenuto incompatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Siamo intervenuti sulla questione delle quote latte, ottenendo la rideterminazione dei prelievi supplementari e la revisione dei conteggi applicati ai nostri allevatori, affidandoli ad Agea. Novità per i docenti in materia di assunzioni, disponendo una procedura concorsuale straordinaria per l'assunzione di docenti del settore artistico che hanno maturato 10 anni nelle istituzioni statali, e in tema di precariato, considerando come anno scolastico intero l'insegnamento non di ruolo se svolto per almeno 180 giorni. Sono solo alcuni esempi di infrazioni corrette con questo decreto, un passo avanti nell'interesse nazionale. Ciò non significa siano finite le battaglie della Lega in commissione Ue per frenare direttive che rischiano di danneggiare il nostro Paese". Lo ha detto la senatrice Elena Murelli, dichiarando il voto favorevole della Lega al provvedimento Salva-infrazioni. (Rin)