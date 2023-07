Zaki: Gualtieri, caro Patrick ti aspettiamo in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Siamo davvero felici che Patrick Zaki, cittadino onorario di Roma, sia definitivamente libero. Grazie a chi non ha mai smesso di lottare per la sua libertà. Caro Patrick ti aspettiamo in Campidoglio. Lo scrive, sui social, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Rer)