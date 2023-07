Decreto Infrazioni: Satta (Fd'I), Italia torna protagonista in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo decreto legge "vogliamo ridurre al più presto il numero di infrazioni esistenti e che ne vengano aperte di nuove. Ad oggi il numero di quelle attive è 82, ma con le misure contenute in questo decreto se ne prevede la chiusura di circa 35 evitando sanzioni pecuniarie. Ciò è stato reso possibile grazie al costante e proficuo dialogo con l'Ue. Si attendeva un provvedimento del genere da anni. Grazie a questo governo si interviene in difesa dell'ambiente e della salute. Si introducono novità importanti sull'Ilva di Taranto, coniugando l'attività produttiva con la tutela della vita umana. Si prevedono norme in favore dei vigili del fuoco, della scuola, della giustizia, della sicurezza e dell'energia. Quanto realizzato con questo dl fa parte di un programma di rilancio più ampio, grazie al quale l'Italia torna finalmente protagonista in Europa". Lo ha dichiarato, in Aula, il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanni Satta. (Rin)