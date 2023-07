Governo: Renzi, vedo scricchiolii nella maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche scricchiolio di troppo io nella maggioranza lo vedo". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervistato da Bruno Vespa durante la rassegna Forum in masseria. "E non lo dico con un tono positivo - ha continuato l'ex premier -. La Meloni ha vinto le elezioni in nome della coerenza. Poi ha giocato il jolly da casa che si chiama Enrico Letta. Meloni gridava basta con l’immigrazione selvaggia, ma con Draghi c’erano meno della metà degli sbarchi che ci sono ora. Nel luglio del 2015 Meloni diceva che volevo mettere il prelievo forzoso. Chi lo ha messo? Renzi nel 2015? No. Meloni e Salvini lo hanno messo con legge delega. La Meloni sta facendo il contrario di quello che aveva detto. Ha vinto con la coerenza e governa con l’incoerenza". (Rin)