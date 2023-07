Corea del Nord: Casa Bianca, nessun contatto con la Cina su arresto di un militare Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden non ha avuto contatti con le autorità cinesi in merito all’arresto di Travis King, il militare statunitense arrestato ieri dalle autorità di Pyongyang dopo avere attraversato deliberatamente la linea di demarcazione tra le due Coree. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Stiamo ancora raccogliendo informazioni in merito all’incidente”, ha detto, rispondendo ad una domanda sulle motivazioni che avrebbero portato il soldato, il quale stava per essere rimpatriato a seguito di un provvedimento disciplinare, a cercare di attraversare il confine ed entrare in Corea del Nord. (Was)