Bosnia: Borrell, Paese passato da stallo politico a situazione di opportunità, procedere su cammino europeo

- La Bosnia Erzegovina è passata da una situazione di stallo politico a un'opportunità politica. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio di stabilizzazione e associazione Ue-Bosnia Erzegovina. "La Bosnia Erzegovina è passata dallo stallo politico all'opportunità politica, perché dallo scorso dicembre ha ottenuto lo status di Paese candidato", ha dichiarato Borrell. "Si può immaginare l'importante finestra di opportunità che questo rappresenta. E questa finestra di opportunità dovrebbe essere sfruttata per una rapida attuazione delle riforme in corso e per adeguarsi agli standard europei", ha aggiunto. "Naturalmente, ci aspettiamo che i nostri partner colgano questo slancio senza indugi e che compiano progressi decisivi nelle riforme e nell'impegno verso i valori europei. È di questo che abbiamo discusso oggi. Come si sta muovendo la Bosnia Erzegovina e dove sono necessari ulteriori sforzi", ha concluso Borrell. (Beb)