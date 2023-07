Decreto Infrazioni: Dreosto (Lega), ok a emendamento per tariffe, supporto a Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Importante l'approvazione dell'emendamento Lega secondo il quale spetta ad Arera determinare le tariffe per gli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in alcuni comuni metanizzati o da metanizzare, tenendo conto delle loro specificità. Una proposta importante per fermare le procedure di infrazione europee. Bene quindi perché da un lato abbiamo risposto alle osservazioni dell'Ue in merito alla determinazione delle tariffe ma, soprattutto, diamo supporto a quei Comuni interessati che potranno investire nella modernizzazione della rete ora anche efficientandola per consentire le forniture di gas da fonti rinnovabili". Lo afferma, in una nota, il senatore della Lega, Marco Dreosto, segretario della commissione Esteri a palazzo Madama. (Com)