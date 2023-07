© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grazia presidenziale concessa a Patrick Zaki "rappresenta un traguardo importante per la politica estera italiana e per la nostra diplomazia. Il successo ottenuto dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dimostra l’impegno e rafforza la credibilità internazionale del nostro governo". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo. (Rin)