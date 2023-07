© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici per Patrick Zaki e per i suoi familiari: è una bellissima notizia per tutta l’Italia. Un sentito ringraziamento a chi, in questi anni, si è prodigato senza risparmio per la sua causa e la sua libertà". Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)