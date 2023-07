Bosnia: Borrell, iniziative Republika Srpska contrarie a prospettiva europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di recente abbiamo dimostrato nella regione che un comportamento non costruttivo porterà a un'azione ferma da parte dell'Europa", ha poi dichiarato l'Alto rappresentante Ue. Allo stesso tempo, ha proseguito, "credo che la popolazione della Bosnia Erzegovina meriti un progresso costante verso l'Unione europea. Non crisi, non isolamento, non stallo". Durante l'incontro, ha poi sottolineato Borrell, "abbiamo sollecitato tutti gli attori politici, e intendo tutti, a impegnarsi in un dialogo costruttivo e ad affrontare le questioni politiche interne. Questo è ciò che abbiamo fatto e questo è ciò che sto facendo ora: chiedere a tutti i leader politici della Bosnia Erzegovina di concentrare le loro energie non sulle divisioni, ma sul comune denominatore dell'adesione all'Unione europea, attuando rapidamente tutti gli impegni, perché chi ne trarrà maggior beneficio non è l'Ue, ma la popolazione della Bosnia e il Paese nel suo complesso". (Beb)