- VARIE- La segretaria del Partito democratico Elly Schlein sarà nel Municipio Roma VI per incontrare imprenditori, lavoratrici e lavoratori e vedere da vicino la realtà, le difficoltà e le sfide quotidiane delle piccole imprese di periferia.Pastificio Secondi, via delle Alzavole, 47 (ore 9:30).Azienda X Pneus 4.0 srl dove incontrerà Fabrizio Mancini, imprenditore edile della Olytecma Italia, via di Torrenova, 34 (ore 10:15) e, alle 11, visiterà la X Pneus 4.0 srl con il proprietario Erino Colombi. Agli incontri saranno presenti anche la coordinatrice della Segreteria e responsabile Terzo Settore e Associazionismo del Pd Marta Bonafoni, il responsabile Economia, Finanze, Imprese e Infrastrutture del Pd Antonio Misiani, il segretario del Pd di Roma Enzo Foschi, il presidente Nazionale Cna Dario Costantini e il segretario Cna Roma Luca Barrera.- Uil Lazio presenta Trasporti, più agevolazioni per i cittadini. Il sindacato a confronto con gli assessori capitolino e regionale.Roma, Auditorium Antonianum, viale Manzoni, 1 (ore 10:30) (segue) (Rer)