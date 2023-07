Bosnia: commissario Ue Varhelyi, lavorare su riforme, con nuovo governo momento decisivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di questioni che sono state affrontate da tempo e che sono mature per essere adottate. Ora dobbiamo vedere se questa nuova leadership politica basata sul consenso è in grado di ottenere risultati anche in Parlamento. Ed è per questo che ci auguriamo che, molto rapidamente, le riforme costituzionali ed elettorali possano essere rimesse sul tavolo e che questa volta, dopo molti tentativi, saremo in grado di vedere emergere un accordo, perché queste sono le riforme su cui stiamo misurando i progressi", ha dichiarato ancora il commissario europeo. "A ottobre, come già annunciato, presenteremo la relazione annuale per l'allargamento e potremo inserire solo gli sviluppi raggiunti. Ecco perché ci troviamo in un momento decisivo. Ed è per questo che spero che, grazie alla discussione odierna, sia ancora più chiaro ciò che deve essere fatto e quali sono le questioni più importanti in sospeso", ha concluso. (Beb)