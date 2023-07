Fvg: assessore Finanze, in assestamento 33 milioni di euro per accesso al credito delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato oggi un nuovo pacchetto di emendamenti alla manovra di assestamento di bilancio che prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per il Fondo di rotazione per le iniziative economiche (Frie) e di 13 milioni di euro per il Fondo di rotazione regionale in agricoltura. I complessivi 33 milioni stanziati oggi a sostegno delle imprese si aggiungono così ai 37 milioni già stanziati per la manovra che arriverà in Consiglio regionale la prossima settimana. “Di fronte alla difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia, legata alla crescita dei tassi di interesse sui prestiti, abbiamo deciso di intervenire con una importante iniezione di risorse per rafforzare gli strumenti agevolativi della Regione”, ha spiegato l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli. “Siamo convinti sia necessario continuare a sostenere la crescita del nostro territorio, mitigando gli effetti negativi causati dall'aumento dei tassi di interesse”. Nel pacchetto di misure adottate oggi dalla giunta regionale rientrano anche lo stanziamento di 4,7 milioni di euro a favore dei Comuni per la riqualificazione di immobili e di 2 milioni di euro a favore della Protezione civile per l'emergenza maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi. (Frt)