Corea del Nord: militare Usa arrestato è stato recentemente rilasciato da una prigione di Seul

- Travis King, il militare statunitense arrestato ieri dalle autorità di Pyongyang dopo aver deliberatamente attraversato la linea di demarcazione tra le due Coree, è stato recentemente rilasciato da una prigione sudcoreana. Un funzionario dell’amministrazione Biden rimasto anonimo ha riferito all’emittente “Nbc News” che il soldato di seconda classe sarebbe stato scortato dai militari all’aeroporto internazionale di Incheon, nei pressi di Seul, dopo essere stato rilasciato, per tornare negli Stati Uniti ed essere sottoposto ad un provvedimento disciplinare. Secondo la fonte, il militare di 23 anni non si sarebbe recato al gate, unendosi invece ad un tour turistico al villaggio neutrale di Panmunjom, nella zona di confine tra le due Coree (Jsa). King sarebbe stato segnalato alla polizia sudcoreana già lo scorso settembre, dopo una rissa avvenuta in un locale di Seul, ma la vittima non ha sporto denuncia e nei suoi confronti non è stata avanzata alcuna accusa. Il soldato, a febbraio di quest’anno, sarebbe stato anche multato per cinque milioni di won (circa 3.950 dollari) per aver causato danni ad una proprietà pubblica e aver preso a calci una automobile della polizia. Al momento dell’arresto, King avrebbe fatto resistenza e urlato diversi insulti contro la Corea del Sud. Al momento, la Corea del Nord ha mantenuto il riserbo sulle sorti del soldato, il cui arresto da parte delle autorità di Pyongyang è stato confermato dal segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin. (Was)