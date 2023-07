Farnesina: primo concorso pubblico con innovazioni funzione pubblica-commissione Ripam per 300 funzionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato sul portale Inpa.gov il bando di concorso per la selezione di 300 funzionari non dirigenziali del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. La selezione sarà gestita dal Dipartimento della funzione pubblica-commissione Ripam, avvalendosi di Formez Pa. Lo riferisce una nota della Farnesina. Le nuove assunzioni permetteranno alla Farnesina e alla sua rete diplomatico-consolare di rispondere con maggiore incisività alle attuali sfide di politica estera e di consolidare l'attività al servizio dei connazionali e delle imprese nella loro proiezione internazionale. Il personale da selezionare comprenderà 60 funzionari per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra; 145 funzionari amministrativi, contabili e consolari; 30 funzionari del profilo economico, finanziario e commerciale; 50 funzionari dell'area della promozione culturale e 15 unità con funzioni di architetto/ingegnere. Il concorso è il primo pubblicato dalla commissione Ripam in applicazione delle novità introdotte con il Dl 44/2023 (legge 74/2023) e con il Dpr 82/2023, che stabiliscono tempi rapidi per l'assunzione di persone con competenze orientate al valore pubblico. La nuova normativa rende le regole di accesso al pubblico impiego più snelle e razionali, privilegiando digitalizzazione e semplificazione, promuovendo parità d'accesso ed equilibrio di genere, garantendo massima partecipazione e piena trasparenza ed efficienza delle procedure. (Res)