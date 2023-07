Imprese: Cingolani (Ad Leonardo), se si sceglie bene la direzione poi i conti di un'azienda tornano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si ha una direzione, si sa cosa si vuole essere in futuro. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale di Leonardo Spa, Roberto Cingolani, durante l’evento della Fondazione Med-Or “Italia, Europa, Mediterraneo: per una nuova visione dell’interesse nazionale”. “Se si sceglie bene la direzione poi i conti di un’azienda tornano. Sapere dove andare significa investire nel futuro dei nostri figli. L’industria è fatta da persone che hanno studiato all’università, e che devono rispondere alle esigenze di futuro”, ha affermato Cingolani. “Abbiamo accumulato una serie di fallimenti che sono preoccupanti. Non c’è scorciatoia alla fatica, abbiamo fatto l’errore di cercare scorciatoie per tutti i problemi complessi”, ha aggiunto Cingolani, sottolineando che spesso “non c’è il concetto di cosa si vuole essere tra vent’anni”. (Res)