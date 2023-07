Auto: Algeria, la Cina costruirà una fabbrica di veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha acconsentito alla creazione di una fabbrica di auto elettriche in Algeria, a dimostrazione della solidità della partnership tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio e della promozione delle esportazioni dell'Algeria, Taieb Zitouni, al canale televisivo internazionale algerino, in occasione della visita a Pechino del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. Zitouni ha sottolineato che la visita del presidente Tebboune in Cina ha un grande significato commerciale ed economico. Lo scopo di questa visita era quello di rafforzare i profondi legami storici tra i due Paesi. La Cina è al primo posto nel commercio con l'Algeria, con un volume di scambi considerevole, ha aggiunto il ministro, affermando che la visita e gli accordi raggiunti apriranno vaste prospettive nei settori della produzione, degli investimenti, dell'esportazione, dell'importazione, nonché di altri aspetti strategici e geopolitici aspetti. Il ministro del Commercio ha auspicato che gli accordi strategici siglati ieri consentano all'Algeria di diventare una piattaforma per gli scambi in Africa e nel mondo arabo, rafforzando così i legami con la Cina. Secondo il ministro, è stato raggiunto un accordo preliminare con la commissione mista, che mira a stabilire un elenco di merci da esportare in Cina, con l'obiettivo di ristabilire un equilibrio tra esportazioni e importazioni, che attualmente pendono a favore della Cina. Zitouni ha anche confermato che ieri è stato raggiunto un accordo con il ministro del Commercio cinese per individuare le materie prime disponibili in Algeria e necessarie alla Cina per avviare le operazioni di esportazione. (Ala)