Sanità: Savo (Fd'I), D'Amato la smetta, i commissariamento è solo colpa sua

- "Ha ragione Alessio D'Amato, rischiamo il commissariamento della sanità e lui lo sa molto bene visto che è soltanto grazie a lui e all'ex presidente Zingaretti se ci troviamo in questa grave situazione finanziaria. Ma perché continuare a cambiare le carte in tavola? Ma davvero il neo consigliere di Azione pensa che le persone siano tante ingenue da non capire che non può essere colpa della Giunta Rocca che si è insediata da soli cinque mesi? Capiamo perfettamente che D'Amato è già in piena campagna elettorale per le elezioni europee, ma a tutto dovrebbe esserci un limite". Così in una nota Alessia Savo presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Consiglio della Regione Lazio. (Com)