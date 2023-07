Difesa: Folgiero (Fincantieri), dominio subacqueo va disegnato pensando a sovranità tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La subacquea oggi è in partenza, un nuovo dominio dove c’è uno spazio, dove è già presente una tecnologia. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri Spa, Pierroberto Folgiero, durante l’evento della Fondazione Med-Or “Italia, Europa, Mediterraneo: per una nuova visione dell’interesse nazionale”. "In italia abbiamo tante realtà che hanno iniziato a occupare il dominio del subacqueo, adesso dobbiamo farlo diventare un dominio geopolitico. È necessario ridisegnare le filiere, occupare questo spazio avendo il coraggio di disegnare questo ecosistema pensando in anticipo alla sovranità tecnologica dal punto di vista geopolitico”, ha detto Folgiero. (Res)