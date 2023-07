Lazio: assessore Bilancio, nessuna distonia, investimenti su sanità sono fondi vincolati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa per il piano investimenti in edilizia sanitaria del Lazio da 1,2 miliardi di euro, presentato dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, "sono fondi vincolati. Non ci si può fare nient'altro. Quindi utilizzabili per le finalità per cui sono stati istituiti. Possono essere utilizzati solo per fare ospedali. Non c'è nessuna distonia". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, a margine della seduta del Consiglio regionale, rispondendo alle opposizioni che hanno accusato la giunta regionale di contraddirsi rispetto alla situazione "drammatica" dei conti del Lazio, più volte denunciata e il piano di investimenti lanciato sulla sanità. "Poi ci sono le entrate libere e il problema della Regione Lazio sono le entrate libere - ha spiegato l'assessore -. Noi con le entrate vincolate abbiamo soldi per fare investimenti. Noi abbiamo poi il gettito di entrata di risorse libere che sono poche, e quelle poche di cui disponiamo sono il vero problema. Le contestazioni della Corte dei conti e il disavanzo incidono su quelle. Per questo non c'è nessuna distonia tra quello che preoccupa me è quello che ha fatto Rocca. La parifica della Corte dei Conti incide sulle somme libere", ha concluso.(Rer)