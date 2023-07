Autonomia: Cgil, compromette unità Repubblica, inaccettabile pericolo per istruzione pubblica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina abbiamo partecipato all'evento Autonomia Differenziata - Lep: Quale Futuro?, organizzato dalla presidenza dell'Assemblea capitolina in collaborazione con il Tavolo Nazionale Noad, portando il nostro contributo. Così, in una nota la Cgil e la Flc Cgil di Roma e del Lazio. "L'autonomia differenziata compromette l'unità della Repubblica, che per la Costituzione è indivisibile, e rappresenta un inaccettabile pericolo per l'Istruzione pubblica nazionale. C'è il rischio, infatti, che alcuni servizi essenziali, come le scuole e i servizi sanitari locali dei territori più svantaggiati e dei piccoli comuni, chiudano, dato che l'Autonomia differenziata prevede che salute e istruzione dipendano dai redditi locali, a unico vantaggio dei territori più ricchi. Per questo siamo impegnati da tempo nella costruzione di un'ampia rete di realtà associative che il 30 settembre sarà in piazza per dire di no all'autonomia differenziata e per la tutela del diritto all'istruzione uguale per tutti e tutte", conclude il sindacato. (Com)