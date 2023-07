Israele-Marocco: re Mohammed VI ha invitato Netanyahu a Rabat, presto la data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha invitato il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, a visitare Rabat. Lo riferisce l'ufficio stampa del primo ministro israeliano, che ha ricevuto una missiva dal re per ringraziarlo dell'intenzione di riconoscere la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. Una simile visita "aprirà nuove opportunità per rafforzare i legami tra le nostre nazioni", ha scritto il re, secondo l'ufficio di Netanyahu, che sta lavorando per fissare presto una data per la sua prima visita nel Paese arabo. Israele e Marocco hanno ripristinato le relazioni diplomatiche nel 2020, dopo un gelo di circa 20 anni. (Res)