Salario minimo: Gribaudo (Pd), bene rinvio discussione su proposta opposizioni

- "Bene il rinvio a martedì della discussione in commissione Lavoro sulla proposta delle opposizioni sul salario minimo. Ora la destra ha tempo per riflettere, modificare la sua volontà di sopprimerlo ed evitare uno scontro tra tifoserie su un tema così importante per il Paese". Lo afferma la vicepresidente del Partito democratico, Chiara Gribaudo, che aggiunge: "In Italia abbiamo un problema di lavoro povero. Quasi 3 milioni di persone pur lavorando fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Le parole lavoro e povertà non dovrebbero esistere insieme. Al Paese serve subito una norma che stabilisca, per legge, che sotto i 9 euro l'ora è sfruttamento. Serve un percorso serio e senza pregiudiziali, per il bene dei lavoratori, che includa anche il potenziamento della contrattazione collettiva e l'annullamento delle varie forme di precarizzazione reintrodotte con il Dl lavoro. La politica ha la grande responsabilità di dare, finalmente, risposte ai problemi di milioni di lavoratori". (Rin)