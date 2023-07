Salario minimo: M5s, bene stop a maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo della maggioranza "di sopprimere la proposta di Legge sul salario minimo è stato sventato grazie al grande lavoro portato avanti dalle opposizioni e in primis dal Movimento cinque stelle. L'intervento in commissione Lavoro del presidente Conte è stato fondamentale, in questo senso. Ci auguriamo che le sue parole, di alto profilo politico, ispirino una riflessione da parte del governo. L'esecutivo, finora, ha voluto risolvere in maniera semplice un problema molto complesso, che riguarda una parte del Paese che lavora e vive in condizioni di fragilità economica. Per il momento, però, è importante sottolineare che il lavoro delle opposizioni è stato costruttivo e che l'emendamento soppressivo della maggioranza è stato bloccato. Un emendamento che non dà un centesimo a chi in questo momento ne ha bisogno, mentre la nostra proposta è tesa proprio al sostegno dei lavoratori sottopagati, alla garanzia dei loro diritti, al giusto riconoscimento del loro lavoro". Lo scrivono, in una nota, i deputati del M5s in commissione Lavoro a Montecitorio. (Com)