Salario minimo: Rizzetto (Fd'I), voto martedì come da normale tempistica

- In commissione Lavoro "non c'è stato nessun rinvio del voto sul salario minino. I lavori riprenderanno martedì come da normale tempistica per l'approdo in Aula il 28 luglio. Chi dice che c'è stato un rinvio, afferma palesemente una cosa strumentalmente errata. La proposta di andare a martedì prossimo era scritta in modo chiaro, ore prima, nello speech che avevo allestito per l'Ufficio di Presidenza". È quanto precisa in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati, Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia. (Com)