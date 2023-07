Imprese: Cingolani (Leonardo), formazione nuove generazioni passa per cultura rivolta a tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando formi le nuove generazioni, devi impartire una cultura rivolta alle nuove tecnologie. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, Roberto Cingolani, durante l’evento della Fondazione Med-Or “Italia, Europa, Mediterraneo: per una nuova visione dell’interesse nazionale”. “Nel disegno di Paese dobbiamo iniziare a pensare a questo. Oltre a garantire il mercato tradizionale dobbiamo iniziare a darci qualche parametro. Le aziende devono puntare sulle nuove tecnologie. La pubblica amministrazione deve capire che non si può prescindere dalle nuove tecnologie. È arrivato il momento di investire in questo”, ha affermato Cingolani. (Res)