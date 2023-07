Imprese: Folgiero (Fincantieri), in Italia c'è problema gigantesco di manodopera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un problema gigantesco di manodopera, gli italiani non vogliono più produrre. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, durante l’evento della Fondazione Med-Or “Italia, Europa, Mediterraneo: per una nuova visione dell’interesse nazionale”. “Può esserci una strategia di fabbrica robotizzata, ma senza manodopera l’industria non si fa. Si possono fare tante cose senza mani, ma non la manifattura”, ha sottolineato Folgiero. “Serve la capacità di innovare, lavorare sulla distinitività di questa manifattura. In questo Fincanieri è un buon esempio. La difesa può giocare un ruolo fondamentale”, ha concluso Folgiero. (Res)